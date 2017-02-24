Луна с неба в часах Girard-Perregaux Cat’s Eye Celestial

Женская красота заключается в совершенстве её образа, в её благородной осанке и внутренней красоте, которую она излучает. Коллекция Cat’s Eye, посвящённая компанией Girard-Perregaux исключительно женщинам, была специально разработана, чтобы подчеркнуть эту волшебную ауру женственности. Истинное отражение сути Высокого часового искусства, она является сочетанием великолепного дизайна с механизмом, выполненным в лучших традициях этого знаменитого часового дома. Только в таком союзе рождаются часы, обладающие мощной притягательной силой. Cat’s Eye Celestial, новинка этой престижной коллекции, наполняет её эмоциональным и тонким, но одновременно сложным, смыслом.

Большая индикация фаз Луны занимает почти все пространство циферблата часов Cat’s Eye Celestial. Как настоящая королева бала, она показывает нам, что Луна всегда играла ведущую роль в танце звёзд, наблюдения за которыми и привело к первому счислению времени. Солнце позволило человечеству научиться различать день, ночь и времена года, в то время как лунный цикл служит основой системы месяцев. Луна — это песочные часы, наполненные приливами и отливами, и также нашими биоритмами. Этот плодородный материнской символ пробуждает наше воображение.

Знаковая форма корпуса часов Cat’s Eye является достойным обрамлением их сияющего лица. Эта роскошная овальная форма — волнующее обращение к чувственности — нежно обнимает изгиб запястья подобно ожившей драгоценности. Изготовленный из 18-каратного розового золота и инкрустированный 62 бриллиантами корпус изящно обрамляет полированный вручную белый перламутровый циферблат, декорированный узором гильоше. Этот узор вместе с украшенными бриллиантами каплевидными часовыми метками так и притягивает взгляд к индикатору фаз Луны, чей крупный 8.9-миллиметровый диск совершает полный оборот раз в 59 дней. Вопреки обычной практике, механизм, ответственный за движение этого усложнения, не соединён с осью часового колеса, но вместо этого напрямую связан с заводным барабаном и потому движется плавно без каких-либо скачков.

В компании Girard-Perregaux хотели создать эти сложные часы насколько точными, настолько и красивыми. Слегка изогнутый для придания эффекта глубины индикатор фаз Луны выполнен в технике маркетри из перламутра и авантюринового стекла, отполированных вручную. Появлению этого особого стекла, так пленительно выглядящего благодаря медным вкраплениям, блестящим как золотой песок, мы обязаны жившему в 18 веке стеклодуву из Мурано, случайно уронившему медную стружку в расплавленное стекло. Он дал этому новому материалу название авантюрин (от итальянского выражения “per aventura”, что означает «случайно»). Мастера Girard-Perregaux постарались наделить указатель лунных фаз модели Cat’s Eye Celestial уровнем точности, свидетельствующим о высочайших стандартах качества, присущих этому часовому дому. Классический указатель фаз Луны накапливает отклонение в один день за каждые два с половиной года, в то время как часы Cat’s Eye Celestial требуют корректировки всего лишь один раз в 360 лет.

В духе традиций, эта новая модель приводится в действие автоматическим механизмом, полностью разработанным, изготовленным и декорированным мастерами Мануфактуры Girard-Perregaux в строгом соответствии с лучшими швейцарскими часовыми традициями. Это состоящий из 240 деталей механизм с 46-часовым запасом хода отличается высочайшим уровнем финишной отделки с узорами Côtes de Genève (Женевские полосы) и жемчужным зернением, покрывающим основную платину, воронёными стальными винтами, а также ротором подзавода, украшенный выгравированным орнаментом «GP».

Как вершина изысканного вкуса, часы Cat’s Eye Celestial выпускаются на браслете из розового золота, но вы также можете носить их на ремешке из крокодиловой кожи тёмно-синего цвета — цвета звёздного неба.

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