Сумочки Trussardi Lovy Bag для весны 2017

24.02.2017 • Мода • : 94

Сумка Lovy Bag — воплощение изысканности, стиля и практичности. Культовая модель отражает концепцию доступной роскоши. Архивы бренда переосмыслены в контексте современных тенденций. Дизайнеры Trussardi виртуозно совмещают традиционное мастерство и инновационные технологии. Lovy Bag — современный символ модного дома Trussardi.

Tru-Lovy17b

В новом сезоне весна-лето 2017 Lovy Bag представлена в классическом и мини-форматах. Модель изготовлена из мягкой кожи теленка, имеет удобную короткую ручку и длинный отстегивающийся ремешок. В Lovy Bag идеально продуманы все детали — карманы на молнии, множество удобных внутренних отделений — дизайн совмещает практичность и элегантность. Цветовая палитра варьируется от винного и алого до насыщенного синего и песочного оттенков.

Tru-Lovy17

Ярким акцентом стала застежка в виде логотипа модного дома — борзой. Стильная деталь представлена в красном, чернильном, цвете фуксии, а также в золоте и серебре.

Главной героиней рекламной кампании стала известная фотомодель Мишель Хунцикер. Съемки проходили на вилле Trussardi в Бергамо, Италия. Фотограф Фабио Лейди создал серию креативных снимков при поддержке компании ART+VIBES.

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