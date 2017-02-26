Выставка Деспины Флессы «Float»

Галерея pop/off/art представит первую в России персональную выставку одной из самых ярких греческих художниц молодого поколения Деспины Флессы «Float», на которой будут представлены работы прошлых лет, а также работы, созданные специально для выставки. Ключевое место в творчестве художницы занимает исследование свойств пространства и материи. Флесса одинаково мастерски использует разные медиумы — живопись, графику, коллажи, скульптуру и инсталляции, — через которые она постепенно движется от плоской поверхности к объемным формам, тем самым расширяя и превосходя материальность.

В выставке «Float» Деспина Флесса обращается к концепции неопределенных, непознанных свойств материи, пытаясь изменить сформированные представления о них. Она исследует структуру материальных объектов, которые на первый взгляд кажутся сплошными и плотными, проникая вглубь вещества. Результатом этого исследования становится выход за рамки самого материала. В ее работах нет переднего и заднего плана – все объекты взаимодействуют друг с другом словно окутанные туманом, и несфокусированное воспринимается равнозначно с более четкими фигурами. Работы Флессы визуализируют знакомые, казалось бы, образы через призму мелких шумов и вибраций, и эти образы предстают как нечто новое и неизведанное. Используя разные медиумы и комбинируя их, Флесса переосмысливает их традиционное восприятие и наделяет новыми свойствами, и эта возникающая многогранность взаимосвязанных друг с другом, но говорящих на разных языках структур позволяет увидеть привычное под другим углом.

Деспина Флесса родилась Афинах (Греция) в 1986 г. В 2012 г. получила степень бакалавра, а в 2015 г. степень магистра в Афинской школе изящных искусств. В 2010 г. проходила обучение на отделении живописи в Эдинбургском колледже искусств (Шотландия). С 2009 г. принимает участие в выставках в Греции и других странах Европы. В 2016 г. в одной из старейших галерей в Афинах Zoumboulakis Galleries прошла персональная выставка Деспины Флессы совместно с Димитрисом Ефоеглоу «Substratum». В России работы Флессы впервые были показаны в 2016 г. на групповой выставке «Гелиогабал», которая проходила в галерее pop/off/art в рамках V Московской международной биеннале молодого искусства. Деспина Флесса живет и работает в Афинах.

pop/off/art gallery

Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1, стр. 6

www.popoffart.com

Тэги: выставка, галерея pop/off/art, Греция, Деспина Флесса, живопись