Коллекция британского бренда Accessorize с французским акцентом

27.02.2017 • Мода • : 100

Accessorize представляет свою новую весенне-летнюю кампанию, снятую Виктором Демаршелье, младшим сыном знаменитого фотографа, чью фамилию с трудом произносила героиня Энн Хэтэуэй в фильме «Дьявол носит Prada». Передать настроение гавайского лета, отраженное в коллекции, фотографу помогла австралийская модель Надин Леопольд.

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Пляжная одежда и аксессуары, украшения на каждый день и для особых случаев, сумки кросс-боди и рюкзаки, а также так необходимые каждой моднице маленькие аксессуары, завершающие образ – все в новой коллекции пропитано духом свободы и жаждой приключений.

http://accessorize.ru/

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