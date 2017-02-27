Коллекция британского бренда Accessorize с французским акцентом

Accessorize представляет свою новую весенне-летнюю кампанию, снятую Виктором Демаршелье, младшим сыном знаменитого фотографа, чью фамилию с трудом произносила героиня Энн Хэтэуэй в фильме «Дьявол носит Prada». Передать настроение гавайского лета, отраженное в коллекции, фотографу помогла австралийская модель Надин Леопольд.

Пляжная одежда и аксессуары, украшения на каждый день и для особых случаев, сумки кросс-боди и рюкзаки, а также так необходимые каждой моднице маленькие аксессуары, завершающие образ – все в новой коллекции пропитано духом свободы и жаждой приключений.

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Тэги: Accessorize, бижутерия, весна-лето 2017, модные сумки, рекламные кампании