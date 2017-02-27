Немецкий бренд Caprice презентовал premium коллекцию

27.02.2017 • Индустрия • : 55

21 февраля 2017 г. немецкий обувной бренд Caprice представил прессе и звездным гостям свою первую premium коллекцию весна/лето 2017.

Гости презентации окунулись в настоящее лето: живые цветы, бабочки и легкая музыка создавали по-настоящему летнюю атмосферу и заряжали прекрасным настроением на весь день.

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Первыми на презентации оценили новинки Катя Лель, Алиса Гребенщикова, Алика Смехова, певица Лоя, Юлия Михальчик, Анастасия Денисова, Анастасия Макеева, Александра Ребенок и другие.

Гости сразу отметили насколько универсальна коллекция. Обувь, сочетающая в себе элегантность и стиль с немецкой практичностью и качеством, покорила как модниц, так и любительниц комфорта. Используя в своей коллекции разнообразные кожи и уникальные инновации OnAir, дизайнеры и технологи бренда смогли добиться прекрасной воздухопроницаемости, несравнимой мягкости и высокой прочности во всех моделях.

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Алиса Гребенщикова, Анастасия Макеева

Кроме того, обувь Caprice характеризуется превосходной эластичностью, достигаемой благодаря технологиям OnAir,  Sacchetto и Stitch&Turn, которые обеспечивают свободу движения.

«Успех прошедшего десятилетия подтверждает правильность нашей стратегии — модная обувь должна быть удобной! И в этом году мы завоюем еще бóльшую долю рынка, прежде всего за счет увеличения количества приверженных сторонниц нашей марки«, — рассказал журналистам генеральный директор ООО «Каприс Восток» Виктор Кунц.

www.caprice.de

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