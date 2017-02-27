ICEplay, весна-лето 2017

Группа компаний Gilmar (ICEBERG, N 21) представляют новый амбициозный проект — ICEplay.

Креативным директором дебютной коллекции ICEplay стал известный французский дизайнер и художник Жан-Шарль де Кастельбажак (с 1976 по 1987 год был первым креативным директором ICEBERG). Большую часть вдохновения для создания коллекции он черпал в панк-культуре и дадаизме, которые всегда отличались мятежным и символическим духом, в частности для творческого мира. Дизайнер решил сыграть на безопасной стороне, выбрав в качестве двух основных точек отсчета беспроигрышные темы: спорт и яркие цвета. Поэтому новый бренд особенно придется по вкусу поклонникам стиля athleisure.

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ICEplay

ICEpla

Основные модели коллекции ICEplay — толстовки, футболки, поло и джинсы. Цветовая палитра вращается вокруг желтого, синего и красного — любимых цветов Кастельбажака.

Большое внимание в коллекции уделяется джинсовой линии ICEPlay. Она представляет собой практичные модели из высококачественного джинсового материала, которые по достоинству будут оценены теми, чей индивидуальный стиль базируется на естественности. Бренд использовал не только более экологичные материалы, но и технологии, которые наносят гораздо меньший вред окружающей среде.

Лейтмотивом, который красной нитью проходит через всю коллекцию, стали персонажи из культовой игры Angry Birds. В истории ICEplay они выступают против важных социальных проблем, а также выражают свой гнев на загрязнении окружающей среды.

В дебютной коллекции чётко прослеживается свободный уличный стиль, где гармонично переплетаются между собой спорт, классика и casual, создавая уникальный имидж бренда ICEplay.

Тэги: athleisure, ICEplay, спортивный стиль, уличный стиль