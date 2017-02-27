Эко-коллекция MANGO Committed

MANGO Committed – тщательно продуманная коллекция для мужчин и женщин, в которую вошла одежда для тех, кто заботится о состоянии окружающей среды. В капсульной коллекции из натуральных материалов дизайнеры MANGO экспериментируют с гиперболизированными формами и передовыми технологиями, подтверждая, что мода может и должна быть этичной.

В коллекции использованы только натуральные материалы – органический переработанный хлопок, тенсел и модал, обработанные безопасным красителем в спокойной цветовой гамме.

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MANGO Committed

MANGO Committed

Для съемки лукбука MANGO Committed был выбран памятник органической архитектуры Maison Gaudet, построенный Антти Ловагом в Туррет-сюр-Лу во Франции. Место неслучайно, именно в нём дизайн и природа сливаются в единый организм.

Запуск эко-коллекции MANGO Committed — еще один шаг MANGO в рамках экологически рационального развития. MANGO осознает, что любая деятельность должна быть основана на бережном отношении к окружающей среде. По этой причине марка уже несколько лет работает над различными инициативами, которые были объединены в глобальный проект Take Action.

Для того, чтобы свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду, MANGO производит одежду из волокон экологически рационального производства: органического хлопка, Tencel ®, а также переработанного полиэстера и шерсти. В настоящее время в коллекции MANGO используется 44% натуральных волокон, среди которых хлопок, шерсть и лен.

100% продукции MANGO соответствует самым строгим химическим стандартам по безопасности здоровья. MANGO тщательно анализирует все предметы одежды, чтобы исключить использование вредных для людей и для окружающей среды веществ.

Тэги: Mango, весна 2017, эко-мода, экологичное производство