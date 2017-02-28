Первый бутик Aquazzura в Москве

AQUAZZURA, итальянский бренд роскоши, объявляет об открытии своего магазина в Москве в партнерстве с группой AIZEL.

Расположенный в сердце Москвы, на улице Петровка, 18, бутик площадью 102 кв. м. соединяет в себе современную российскую эстетику с отсылкой к богатому архитектурному наследию страны со стилистическими принципами AQUAZZURA. Одна из старейших и самых элегантных улиц в российской столице, изначально проложенная, чтобы соединить Кремль, резиденцию царей, с монастырем св. Петра 14-го века, сегодня Петровка представляет собой меняющуюся душу Москвы. В элегантных, в европейском стиле пассажах располагаются роскошные бутики и всемирно известные рестораны, в то время как всего в нескольких шагах находится культовый Большой театр и Московский музей современного искусства.

«Россия всегда была источником вдохновения для меня. Коллекция осень-зима 2016 являлась отсылкой к красоте Санкт-Петербурга и современным российским женщинам. Для нашего первого бутика в Москве я хотел отдать должное российской эстетике, интерпретировав ее посредством фирменного стиля AQUAZZURA. Меня пленили инкрустированные мраморные полы Государственного музея Эрмитаж, и я использовал это в бутике на Петровке с некоторой изюминкой» — Эдгардо Осорио, креативный директор и основатель AQUAZZURA.

Основанный в 2011 году колумбийским дизайнером Эдгардо Осорио бренд AQUAZZURA является брендом роскошной обуви, базирующимся во Флоренции. Находя идеальный компромисс между современным дизайном и безупречным мастерством исполнения, элегантные, вне времени роскошные модели AQUAZZURA для женщин всех возрастов изготавливаются с вниманием к деталям и носибельности. В июне 2016 года бренд запустил линию обуви для девочек AQUAZZURA MINI. Бренд представлен в 58 странах в ведущих магазинах мира, бутики бренда открыты во Флоренции, Лондоне, Нью-Йорке, Майами, Лас-Вегасе и Москве.

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