Детская коллекция Elisabetta Franchi осень-зима 2017/18

28.02.2017 • Мода • : 101

Elisabetta Franchi запускает первую детскую линию одежды и аксессуаров для девочек сезона осень-зима 2017/18. Вдохновением послужила мода 50-х годов в элегантной интерпретации модного дома. Каждое изделие отличает женственный силуэт и очаровательные детали.

Завышенная талия брюк, пышные юбки, футболки с вышивкой — аллюзия на женскую осенне-зимнюю коллекцию Elisabetta Franchi 2017/18. Стеганые анораки, куртки и жакеты, словно созданные для маленькой принцессы, прекрасно согревают в холодное время года. Широкий выбор платьев и комбинезонов — для создания сказочного образа на любой случай. Изображения куклы Betty и собаки Teo — главных персонажей детской коллекции — используются в качестве модных принтов и вышивки.

EF-bambina

В линии аксессуаров представлены сумки-трансформеры, магически превращающиеся в сундуки для сокровищ, где каждая девочка мечтает хранить свои секреты. Мягкие воротники из эко-меха подчеркивают индивидуальный стиль маленькой героини Elisabetta Franchi.

Модели для особенного события — изящные и праздничные — украшены россыпью звезд и пайеток. Среди материалов преобладают шелковый креп и хлопок. Цветовая палитра варьируется от нежных пастельных до насыщенных органичных оттенков.

Коллекция построена на гармоничном сочетании модных принтов и тканей: крупная клетка на изделиях из двойного креп-жоржета, иллюстрации города — на неопрене. На первом плане — игра контрастов, минимализм и внимание к деталям. Модный дом традиционно выступает за защиту прав животных, поэтому в коллекции используются только эко-материалы.

Elisabetta Frachi доверила производство и разработку дизайна детской линии знаменитой креативной лаборатории Gi.Mel. В течение сорока лет компания сотрудничала с крупнейшими модными домами и создавала для них детские коллекции. Главная задача Gi.Mel. — сохранение высокого уровня качества и ручного производства. Производственный процесс отвечает всем требованиям экологической безопасности.

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