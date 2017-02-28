Лимитированная версия Gucci Bamboo

Дизайнер дома «Гуччи» Алессандро Микеле придал новый вид духам Gucci Bamboo, создав лимитированную их версию в новой темно-розовой упаковке и с окрашенными в темно-розовый цвет туалетными духами.

Сами духи остались прежними — мягкая, но насыщенная композиция с цветочными и древесными нотами: итальянский бергамот, лилия из Касабланки, экстракт иланг-иланг с Коморских островов, ваниль с Таити, ноты основы в виде сандалового дерева и амбры.

Дизайн флакона навеян линиями ар-деко и украшен серебристой «бамбуковой» пробкой. Темно-розовую коробку духов украшает изображение бамбукового сада с маленькими птичками, передающее поэзию и романтику, являющиеся символом модного итальянского дома благодаря Алессандро Микеле.

В рекламной кампании духов снялась модель Полина Оганичева, фотограф — Глен Лачфорд.

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