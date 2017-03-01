Elena Miro — реальная красота

01.03.2017 • Шопинг • : 110

Марка Elena Miro создана для тех женщин, которые следят за последними модными тенденциями, но в силу природных особенностей фигуры не могут позволить  себе носить одежду стандартных размеров.

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На протяжении 30 лет дизайнеры марки Elena Miro создают коллекции одежды для женщин с формами, красоту которых воспевали величайшие художники мира от Боттичелли до Рубенса. Современные исследования показали, что число женщин, воплощающих собой античное представление о красоте, составляет 35% женского населения планеты. В отличие от большинства модных марок, размерный ряд которых – увы! — заканчивается на 46-м, модели Elena Miro с него начинаются.

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Дизайнеры марки внимательно следят за тем, что происходит на главных мировых подиумах, и адаптируют текущие тренды под plus size.

Elena Miro — не просто модный бренд. Это стиль жизни, в основе которого лежит оригинальность и стремление всегда быть в гармонии с собой.

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