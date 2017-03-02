Весенний букет Clinique Happy in Bloom

К самому началу весны Clinique предлагает чистое счастье и весеннюю энергию в коллекционном флаконе аромата Happy in Bloom.

Эта свежая цветочная композиция переносит в прохладное весеннее утро, когда воздух пропитан благоуханием покрытых росой цветов. Поклонникам классического аромата Clinique Happy обязательно понравится Happy in Bloom, в сердце которого — единственный и неповторимый аромат Happy, окруженный прохладными, влажными нотами, создающими ощущение чистоты и свежести.

Clinique Happy in Bloom — свежий, морозный цветочный аромат, который открывается бодрящими нотами желтой сливы, холодных фруктов и влажной зелени. Ноты ландыша, белой фрезии и мимозы из Happy придают композиции чувственную нежность лепестков. Прозрачная амбра и белое дерево создают глубину с притягательной женственной мягкостью.

Clinique Happy in Bloom является лимитированным ароматом в лаконичном флаконе, который появится в продаже с февраля 2017 эксклюзивно в сети магазинов РИВ ГОШ и на сайте www.clinique.ru.

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