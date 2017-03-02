«Эволюция цвета» ELEGANZZA, весна-лето 2017

Дизайнер итальянского бренда ELEGANZZA Клаудио Бьязи создал новую коллекцию аксессуаров под названием «Эволюция цвета». Клаудио Бьязи использовал в коллекции большую цветовую палитру — от нежных пастельных оттенков до глубоких зеленых и синих тонов.

Коллекция охватывает сразу несколько стилистических направлений и по-своему «вторит» главным тенденциям наступающего сезона весна-лето 2017.

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Eleganzza 2017

Eleganzza 2017

Отдаете предпочтение нарядам в спортивном стиле? Новая свежая тенденция — athleisure. Или попросту – спортивный шик, пропагандирующий свободу, комфорт и здоровый образ жизни. Лаконичные рюкзаки станут отличным дополнением образа и последователем этого актуального тренда. Эти модели представлены в белом, бежевом, синем и желтом цветах. Модели с фигурной перфорацией подойдут к модным прозрачным вещам и одежде из шелка и кружева – бельевой стиль не сдает своих позиций в новом сезоне. А для деловых особ в коллекции представлены разнообразные элегантные модели для офиса.

Отдельный предмет гордости марки – фирменные рисунки из категории «флора и фауна», красочный принт «изразцы» и восточный икат, которые повторяются на сумках, платках, зонтах и других аксессуарах бренда.

Клаудио Бьязи: «Яркие краски и замысловатые узоры на пике популярности в этом сезоне. В фокусе новой коллекции ELEGANZZA: геометрические принты, фантазийные рисунки и флористика в новом прочтении – близком по духу и итальянским, и русским красавицам».

В новом сезоне креативный директор ELEGANZZA Клаудио Бьязи разделил коллекцию на несколько стилистических направлений. Линии «Монстера» и «Райский сад» – хиты весенне-летнего сезона от ELEGANZZA. Вдохновением для создания сумок, платков и аксессуаров послужили мотивы тропиков и джунглей, которых так не хватает в современном мегаполисе. Сумки созданы из мягкой кожи наппа с фирменными принтами «монстера» и «райский сад», которые гармонично сочетаются с шелковыми платками и перчатками из этой же линии.

Тэги: Eleganzza, аксессуары из кожи, весна-лето 2017, женские сумки