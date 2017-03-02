Выставка «Оммаж Пиранези. Архитектурные миры Сергея Резникова»

Министерство культуры Российской Федерации

Государственный музей архитектуры имени А.В.Щусева

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»

представляют выставочный проект

«Оммаж Пиранези. Архитектурные миры Сергея Резникова»

Куратор: Наталья Сопова

4 – 30 марта 2017

Музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет выставочный проект — «Оммаж Пиранези. Архитектурные миры Сергея Резникова». Выставка является продолжением межмузейного выставочного проекта «Пиранези. До и после. Италия Россия ХVII-ХХI вв.», проходившего в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 2016 году в партнерстве с Музеем архитектуры имени А.В. Щусева.

Называя себя архитектором, Пиранези построил всего одно здание, однако его идеи оказали большое воздействие на творчество последующих поколений архитекторов. Историк, археолог, антиквар, гравер, он создал в своем творчестве тот глубинный сплав размышлений и знаний, который впоследствии оказал большое влияние на формирование стилей и развитие отраслей, сопутствующих архитектуре.

Фактор времени – прошлое/настоящее – было ключевой идеей творчества Пиранези. Заинтересованность культуры всех времен античным зодчеством, свою высшую точку обрела в его творчестве, наметив дальнейшее плодотворное развитие множества направлений – самой архитектуры, гравюры, дизайна, «бумажной (концептуальной) архитектуры». Пиранези и сегодня остается актуальным для современных художников: от его наследия отталкиваются, как от незыблемой данности, продолжая развивать намеченные им пути.

Одним из таких последователей творчества Пиранези является Сергей Резников, выставка которого откроется в Музее архитектуры имени А.В. Щусева. Его творчество представляет одну из страниц развития «бумажной архитектуры». Архитектор по образованию, Резников работал художником-постановщиком на телевидении. Со временем он оставил работу на ТВ и принял священнический сан. Вот уже многие годы он протоиерей одного из подмосковных приходов. Рисование при этом остается постоянной формой существования Резникова-художника. Персональные и групповые выставки Резникова проходили в Манеже, ГЦСИ, галерее «Марс» и других галереях и музеях не только в России, но и в мире (Франция, Германия и др.) Является членом Союза художников СССР.

Весь изображаемый мир Резникова – мир архитектуры. В его работах присутствует ландшафтная среда, однако она всегда является не столько фоном, сколько фрагментом композиции. Организация пространства художника происходит на разломе света и тени. Вслед за Мориусом Эшером, также одним из последователей Пиранези, Резников исследует возможности этих начал. Разделение их неизбежно, однако именно на стыке света и тени, черного и белого художник утверждает возможности взаимосозидания. Изображаемые миры Резникова редко изображают конкретную действительность, чаще это фантастические аллюзии квантовых перспектив, возможные присутствия различных пространств. Пространственные миры множатся, переходя из одного в другое, превращаясь в метафизические откровения. Хаос и порядок, материальное и рукотворное – все существует в безвоздушном, космическом пространстве во множественных проекциях и мирах.

Работы художника хранятся в Русском музее, Музее архитектуры, ГЦСИ, Музее органической культуры, в частных коллекциях в России и зарубежом.

На выставке будут представлены графические работы Сергея Резникова из фондов Музея архитектуры, из фондов «РОСИЗО», из собрания самого художника и других частных собраний, а также репродукции Пиранези из фондов МА.

Анфилада, Москва, ул. Воздвиженка, 5/25

www.muar.ru

Тэги: выставка, Государственный музей архитектуры, графика, Пиранези, Сергей Резников