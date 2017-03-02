Выставка «Оммаж Пиранези. Архитектурные миры Сергея Резникова»

02.03.2017 • Дизайн • : 70

Министерство культуры Российской Федерации
Государственный музей архитектуры имени А.В.Щусева
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»
представляют выставочный проект

«Оммаж Пиранези. Архитектурные миры Сергея Резникова»

Куратор: Наталья Сопова

4 – 30 марта 2017

Музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет выставочный проект — «Оммаж Пиранези. Архитектурные миры Сергея Резникова». Выставка является продолжением межмузейного выставочного проекта «Пиранези. До и после. Италия Россия ХVII-ХХI вв.», проходившего в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 2016 году в партнерстве с Музеем архитектуры имени А.В. Щусева.

Reznikov

Называя себя архитектором, Пиранези построил всего одно здание, однако его идеи оказали большое воздействие на творчество последующих поколений архитекторов. Историк, археолог, антиквар, гравер, он создал в своем творчестве тот глубинный сплав размышлений и знаний, который впоследствии оказал большое влияние на формирование стилей и развитие отраслей, сопутствующих архитектуре.

Фактор времени – прошлое/настоящее – было  ключевой идеей творчества Пиранези. Заинтересованность культуры всех времен античным зодчеством, свою высшую точку обрела в его творчестве, наметив дальнейшее плодотворное развитие множества направлений – самой архитектуры, гравюры, дизайна, «бумажной (концептуальной) архитектуры». Пиранези и сегодня остается актуальным для современных художников: от его наследия отталкиваются, как от незыблемой данности, продолжая развивать намеченные им пути.

Одним из таких последователей творчества Пиранези является Сергей Резников, выставка которого откроется в Музее архитектуры имени А.В. Щусева. Его творчество представляет одну из страниц развития «бумажной архитектуры». Архитектор по образованию, Резников работал художником-постановщиком на телевидении. Со временем он оставил работу на ТВ и принял священнический сан. Вот уже многие годы он протоиерей одного из подмосковных приходов. Рисование при этом остается постоянной формой существования Резникова-художника. Персональные и групповые выставки Резникова проходили в Манеже, ГЦСИ, галерее «Марс» и других галереях и музеях не только  в России, но и в мире (Франция, Германия и др.) Является членом Союза художников СССР.

Весь изображаемый мир Резникова – мир архитектуры. В его работах присутствует ландшафтная среда, однако она всегда является не столько фоном, сколько фрагментом композиции. Организация пространства художника происходит на разломе света и тени. Вслед за Мориусом Эшером, также одним из последователей Пиранези, Резников исследует возможности этих начал. Разделение их неизбежно, однако именно на стыке света и тени, черного и белого художник утверждает возможности взаимосозидания. Изображаемые миры Резникова редко изображают конкретную действительность, чаще это фантастические аллюзии квантовых перспектив, возможные присутствия различных пространств. Пространственные миры множатся, переходя из одного в другое, превращаясь в метафизические откровения. Хаос и порядок, материальное и рукотворное – все существует в безвоздушном, космическом пространстве во множественных проекциях и мирах.

Работы художника хранятся в Русском музее, Музее архитектуры, ГЦСИ, Музее органической культуры, в частных коллекциях в России и зарубежом.

На выставке будут представлены графические работы Сергея Резникова из фондов Музея архитектуры, из фондов «РОСИЗО», из собрания самого художника и других частных собраний, а также репродукции Пиранези из фондов МА.

Анфилада, Москва, ул. Воздвиженка, 5/25

www.muar.ru

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