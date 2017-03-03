Хронограф Bremont MKII, вдохновленный легендарным Jaguar E-type

В 1963 году началась история автомобильной легенды – спорткара Jaguar E-type, которая не заканчивается и более полувека спустя. Изначально планировалось произвести 18 автомобилей, но было выпущено лишь 12, и только в 2014 году компания Jaguar Land Rover воссоздала 6 экземпляров в точном соответствии с оригинальной спецификацией.

Модель вошла в историю благодаря своему участию в знаменитой гонке на выносливость «12 часов Себринга» («12 Hours of Sebring») во Флориде. Автомобиль под номером 23 в классе GT 4.0 цвета Old English White, дополненный ливреей из синей и красной полосы, первым пересек финишную черту.

В память об этой победе известная британская компания Bremont создала новый хронограф MKII, который станет дополнением коллекции Bremont Jaguar. В работе над ним со-основатели компании, Ник и Жиль Инглиш, черпали вдохновение из классических элементов дизайна автомобиля, включая формы циферблатов на приборной панели.

Белый циферблат хронографа имеет схожий облик с черным циферблатом часов MKII из коллекции Bremont Jaguar, но при этом получил тахиметр, который может быть использован для измерения скорости. Модель Sebring MKII отличается новыми стрелками и «гоночным» ремнем с красной прострочкой, отсылающей к оригинальной расцветке спорткара, участвующего в гонке в Себринге.

Хронограф MKII переносит владельца в 1960-е, золотую эпоху автомобильного спорта. Циферблат украшен винтажным логотипом Jaguar в позиции «6 часов», а дизайн цифр позаимствован у оригинальных приборов E-type. Классическая конструкция хронографа включает в себя два дополнительных циферблата в позициях «3 часа» и «9 часов»: в основе модели лежит автоматическая система BE-50AE, специально адаптированная для MKII. Утонченная красная линия на стрелке таймера напоминает о дизайне тахометра E-type.

Корпус из полированной нержавеющей стали толщиной 43 мм с выпуклым хрустальным стеклом подчеркивает винтажный стиль часов, изготовленных в Великобритании по технологии Trip-Tick, повышающей прочность конструкции в 7 раз по сравнению с обычными часами из стали. С задней стороны часов виден механизм, также отсылающий к дизайну E-type: автоматический маятник изготовлен в форме рулевого колеса классического спорткара. Еще один «автомобильный» акцент – окантовка в виде рисунка протектора, украшенная историческим логотипом Jaguar.

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