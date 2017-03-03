Спортивная коллекция для мужчин HENDERSON Sport

Дом моды HENDERSON реагирует на общемировую тенденцию: сегодня спорт – это не просто хобби или мода, сегодня спорт – это часть жизни. Коллекция HENDERSON​ Sport – это еще одна возможность поддержать в спортивных достижениях всех поклонников бренда.

Все изделия коллекции предназначены для занятий спортом на свежем воздухе и в тренажерном зале, а также для любителей бега и марафонов. Коллекция создана на высокотехнологичных фабриках, которые специализируются на создании спортивной одежды и обуви для профессиональных спортивных брендов. Ультралегкие майки и футболки, функциональные толстовки, жилеты и куртки, брюки и шорты со светоотражающими вставками, аксессуары – как и все изделия HENDERSON, коллекцию отличает пристальное внимание к деталям. Современные материалы и применение новейших технологий в одежде обеспечивают максимальный комфорт и свободу движений во время тренировок.

Капсула изделий для занятий спортом на свежем воздухе разработана с учетом всех функциональных особенностей для защиты от неблагоприятных погодных условий – ветра, дождя и холода. Материал курток, жилетов, спортивных брюк способствует естесственному дыханию кожи. Легкие, приятные к телу материалы, которые обладают исключительной воздухопроницаемостью для обеспечения максимального комфорта и сохранения тепла – то, что отличает капсулу изделий для бега и других видов спорта. Толстовки, спортивные брюки, куртки-ветровки HENDERSON Sport, которые легко собираются в собственный карман на спинке, оценят марафонцы и просто любители пробежек. Капсула специально разработанных изделий HENDERSON Sport для фитнеса – это ультралегкие футболки, шорты и леггинсы, которые выполнены из инновационных материалов, обеспечивающих максимальный комфорт. Идеальный вариант для интенсивных тренировок.

Коллекция HENDERSON Sport доступна в интернет-магазине и в ограниченном списке салонов HENDERSON, с которым можно ознакомиться на сайте www.henderson.ru.

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