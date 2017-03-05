Выставка избранных фотографий «Первозданная Россия» в РОСФОТО

8 марта 2017 г. в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО открывается выставка избранных фотографий общероссийского фестиваля «Первозданная Россия». В Петербург привезут шесть самых ярких фотопроектов фестиваля.

«Первозданная Россия» — один из самых масштабных и интересных фестивалей. Он проходит с 2014 года и с каждым годом привлекает все больше ценителей красоты родной природы. В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран. За три года гостями фестиваля стали более 2 миллионов человек в 70 странах.

Одним из открытий фестиваля «Первозданная Россия» станет персональная выставка к 100-летию советского и российского фотографа, крупнейшего представителя отечественной школы пейзажной фотографии Вадима Гиппенрейтера. Многие уникальные фотографии, которые мастер сделал при помощи самодельной деревянной фотокамеры, будут выставляться впервые.

О природе Ленинградской области рассказывает проект Санкт-Петербургского клуба фотоохотников Ленинградского общества охотников и рыболовов, который существует уже более 50 лет. Участники клуба фотографируют на территории Ленинградской области, где по-прежнему обитает множество диких животных — 68 видов млекопитающих и около 300 видов птиц. На фотографиях — яркие сюжеты из жизни зверей и птиц региона.

Проект Владимира Рябкова, одного из самый ярких фотографов-пейзажистов России — «Россия: от востока до запада, от севера до юга» — отправит гостей выставки в путешествие по стране. Стартуя в Якутии, вы побываете в самых прекрасных уголках России и завершите виртуальный тур в Крыму.

На выставке также будет представлен авторский проект Алексея Волкова «Движение жизни». Фотограф видит красоту жизни в движении и стремится передать ее в своих фотографиях. Работы выполнены в стиле импрессионизма, а природа и фотограф становятся полноценными соавторами.

Еще один участник выставки — Станислав Шинкаренко, эколог и фотограф дикой природы из Волгограда, многократный участник российских и международных конкурсов и выставок. Его проект рассказывает об окрестностях озера Баскунчак, где для сохранения уникальной природы создан Богдинско-Баскунчакский заповедник. Своеобразные ландшафты на снимках фотографа напоминают поверхность фантастических планет, а обитатели заповедника, отлично приспособленные к суровым условиям местной жизни — пришельцев.

Обычно остров Сахалин ассоциируется у большинства жителей России не с подводным миром и дайвингом, а с медведями, лососем и икрой. Фотографы-фридайверы Андрей Нарчук, Константин Новиков, Андрей Сидоров и Сергей Шанин продолжают опровергать расхожее мнение, второй год проводя подводные съемки на Дальнем Востоке в рамках проекта «Сахалин — Монерон». Команде дайверов, которые снимают без специального оборудования на задержке дыхания, удалось запечатлеть бесчисленные стаи лососей, собирающихся в море у устьев рек, брачные игры удивительных крылоногих моллюсков — морских ангелов и редкие виды морских животных, обитающих у тропического острова Монерон, который находится всего в нескольких километрах от Сахалина.

В кинозале фестиваля каждый день можно будет увидеть новые документальные фильмы о природе, созданные телеканалом «Живая планета».

Выставка открыта к посещению с 8 марта по 30 апреля 2017 года.

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 35, Дворовый корпус, 2-й этаж

тел.: (812) 314-12-14

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Тэги: выставка фотографий, природа, Санкт-Петербург, фестиваль "Первозданная Россия", фотография