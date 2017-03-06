День рождения магазина ARNY PRAHT в ТЦ Галерея

4 марта 2017 года магазин ARNY PRAHT отмечает день рождения в ТЦ Галерея (Петербург, Лиговский проспект, д.30а).

В честь дня рождения магазина ARNY PRAHT в ТЦ Галерея для покупателей подготовлены специальные акции. С 1 по 8 марта 2017 года при покупке продукции ARNY PRAHT в ТЦ Галерея и ТЦ ЛЕТО от 8000 рублей клиент получит сертификат на бутылку вина винной лавки The Save.

Качество и безупречный стиль сумок и аксессуаров ARNY PRAHT снискали любовь таких известных персон как Светлана Ходченкова и Юлия Топольницкая; а журнал Cosmopolitan включил рюкзак FRESCO в список самых модных аксессуаров 2016 года.

Ассортимент бренда представлен женскими и мужскими сумками, мега-популярными сумками-рюкзаками, практичными рюкзаками, поясными сумками, папками для бумаг и документов, клатчами, несессерами, кошельками и портмоне, которые благодаря своей лаконичности подходят и к одежде в стиле casual, и к деловому костюму.

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