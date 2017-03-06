День рождения магазина ARNY PRAHT в ТЦ Галерея

06.03.2017 • Акции • : 112

4 марта 2017 года магазин ARNY PRAHT отмечает день рождения в ТЦ Галерея (Петербург, Лиговский проспект, д.30а).

В честь дня рождения магазина ARNY PRAHT в ТЦ Галерея для покупателей подготовлены специальные акции. С 1 по 8 марта 2017 года при покупке продукции ARNY PRAHT в ТЦ Галерея и ТЦ ЛЕТО от 8000 рублей клиент получит сертификат на бутылку вина винной лавки The Save.

Arny-Praht1

Качество и безупречный стиль сумок и аксессуаров ARNY PRAHT снискали любовь таких известных персон как Светлана Ходченкова и Юлия Топольницкая; а журнал Cosmopolitan включил рюкзак FRESCO в список самых модных аксессуаров 2016 года.

Ассортимент бренда представлен женскими и мужскими сумками, мега-популярными сумками-рюкзаками, практичными рюкзаками, поясными сумками, папками для бумаг и документов, клатчами, несессерами, кошельками и портмоне, которые благодаря своей лаконичности подходят и к одежде в стиле casual, и к деловому костюму.

Тэги: , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest