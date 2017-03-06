Джон Бизли (США) на международном фестивале «Триумф джаза»

30 марта 2017 года, Санкт-Петербург, ДК имени Горького

30 марта в Санкт-Петербурге, в рамках XVII Международного qестиваля «Триумф Джаза», впервые выступит номинант премии Grammy 2016 Джон Бизли (John Beasley).

Потомственный джазовый музыкант, Джон Бизли уже к подростковому возрасту умел играть на фортепиано, трубе, гобое, барабанах, саксофоне и флейте. В 17 лет Джон бросил престижный Julliard School of Music и стал работать в джазовых клубах в качестве сайдмена. В скором времени он уже играл в составе легенды бразильской музыки Серджио Мендеза, затем его взял в свою группу великий трубач Фредди Хаббард, параллельно Бизли играл в «гаражной» группе Audio Mind со своими товарищами, которым суждено было стать знаменитостями: басистом Джоном Патитуччи и барабанщиком Винни Колаютой. В 1988 году музыкант присоединился к группе Майлза Дэвиса.

В 24 года Джон Бизли начал писать музыку для Paramount, Disney и MGM, в частности, работал над сериалами «Стартрек», фильмами «Агент 007. Спектр» и «Агент 007. Координаты Скайфол», мультфильмом «Валл-и». Также Джон является главным аранжировщиком нескольких сезонов суперпопулярных шоу American Idol и America’s Got Talent.

Сольная карьера музыканта началась в 1992 году вместе с выпуском альбома «Cauldron». В его дискографии уже девять альбомов. В 2008 году вышел альбом «Letter to Herbie», записанный с джазовыми суперзвёздами — Крисченом МакБрайдом, Джеффом «Тэйном» Уоттсом и Роем Харгроувом. Его следующая запись «Positootly!» стала номинантом на премию Grammy. В 2016 году Джон Бизли собрал свой биг-бэнд и записал с ним альбом «Presents MONK’estra, volume 1», номинированный на Grammy 2016.

Фестиваль Игоря Бутмана «Триумф Джаза» — крупнейшее в России джазовое событие мирового уровня. Каждый год – это гастроли мировых джазовых суперзвёзд, премьеры международных проектов самых известных музыкантов из России и США, презентации новых программ и альбомов. В Санкт-Петербурге фестиваль «Триумф Джаза» пройдет 30 марта 2017 года в ДК им. Горького.

США и Южная Корея — такова в этом году география состава участников фестиваля. Хедлайнером фестиваля станет Квартет пятикратного обладателя премии «Грэмми», выдающегося басиста Крисчена Макбрайда. Также на XVII международном фестивале «Триумф Джаза» впервые в России выступит нью-йоркский саксофонист номер один Крис Поттер и его квартет и южнокорейская джазовая дива Юн Сон На, которая представит новую программу с Московским джазовым оркестром. Ещё одну премьеру – программу произведений Телониуса Монка — представит Московский джазовый оркестр совместно с номинантом на премию «Грэмми» этого года, пианистом и композитором Джоном Бизли.

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