Mon Guerlain: современная женственность от «Герлен»

Французский парфюмерный дом «Герлен» запустил женские духи Mon Guerlain («Мой Герлен»), лицом которых стала американская актриса и режиссер Анджелина Джоли.

Эти духи задумывались «Герлен» как глобальные. Они представляют собой портрет современных женщин и «успешной женственности». Духи описываются «Герлен» как «невидимая татуировка на коже».

Композиция духов была создана мастером-парфюмером «Герлен» Тьерри Вассером. В ней представлена нота эссенции ванили с Таити, которая присутствует и в других духах «Герлен», таких как Shalimar, Habit Rouge и Jicky. Нота лаванды, часто считающаяся мужской, придает ноте ванили свежесть и чистоту. Другими нотами композиции являются жасмин самбак, связывающий ваниль с лавандой, и сандаловое дерево. Этот аккорд, по мнению парфюмера, выводит духи из ограничений и неопределенности мужского и женского, примиряя тем самым жанры. Что и придает духам «Герлен» их мощь и современность.

Mon Guerlain — это духи для женщин, которые не подчиняются категоризации, которые принимают все, что приносит жизнь, принимают все стороны своей личности, которые хорошо себя чувствуют в своей коже, и руководящим принципом которых является верность самим себе и жизнь на пользу другим, как считает дом «Герлен».

Духи Mon Guerlain помещены во флакон, который является современной версией флакона 1908 года, созданного Baccarat. Теперь у флакона более острые линии и золотое кольцо на горлышке. В парфюмерную линию помимо духов входят гель для душа, лосьон для тела и парфюмированная свеча.

Лицом новых духов и их глобальной кампании стала американская актриса Анджелина Джоли. Эти духи как «невидимая татуировка» перекликаются с татуировками Джоли на спине, являясь «второй кожей».

Рекламный ролик духов Mon Guerlain снят во французском Провансе, где выращивается лаванда, использованная в композиции духов. В ролике Джоли предстает в тени, а зрителю видны ее татуировки на спине.

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