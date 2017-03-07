Уличный стиль Bershka MAN

Коллекция WORD ON THE STREET от Bershka MAN – весна 17

Тенденции уличного стиля и образы в стиле casual в центре внимания новой коллекции Bershka Man.

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Bershka Man 2017

Bershka Man 2017

Город, музыка и социальные медиа продолжают вдохновлять дизайнеров коллекций Bershka Man, которые импровизируют с главными тенденциями и отдают предпочтения натуральным цветовым решениям, где бежевый тон – основной.

В новой коллекции камуфляжный принт получил оригинальную интерпретацию и был нанесен на самые популярные модели, например, удлиненную парку из хлопка. Базовый деним сочетается с футболками и стегаными моделями в песочных и ярко-оранжевых тонах.

В новом сезоне универсальной заменой зимнему пальто станет красная куртка из денима.

Тэги: Bershka MAN, весна 2017, молодёжная мода, мужская куртка, мужская одежда