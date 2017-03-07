Коллекция серебряных колец для платков Sirinbird

Российский бренд Sirinbird, создающий шелковые аксессуары — платки, бабочки, твилли — расширяет свою линейку. Специально к самому теплому и весеннему празднику проект представил фирменные кольца для платков в технике перегородчатой эмали.

«Мы не первый раз вдохновляемся старинной техникой русских эмалей — у нас есть платок «Русские эмали», — рассказывает основатель и дизайнер бренда Ирина Батькова – «Русские эмали конца XIX — начала XX века принесли славу многим мастерам ювелирного искусства: Фаберже, Рюкерту, Хлебникову, Алексееву и многим другим. Эта удивительная, сложная и очень красивая техника — неиссякаемый источник вдохновения».

Аксессуары представлены пока в трех цветах, однако дизайнеры собираются добавить и другие расцветки.

www.sirinbird.ru

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