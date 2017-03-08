Коллекция аксессуаров BVLGARI осень-зима 2017

08.03.2017 • Индустрия • : 110

Дом BVLGARI представил в Милане коллекцию аксессуаров осень-зима 2017.

Звезды, горошек, графика, заклепки и многоцветные вспышки: этим запомнится коллекция аксессуаров Bulgari сезона осень-зима 2017.

  • Bvlgari
    Bvlgari
  • Bvlgari
    Bvlgari
  • Bvlgari
    Bvlgari
  • Bvlgari
    Bvlgari

Заимствованное из 70-х настроение свободно изливающейся энергии и вибрации рока изысканно вписаны в стремительный образ жизни современных знаменитостей.

Новая коллекция была показана в рамках Недели моды в Милане. На мероприятии было официально объявлено о назначении Беллы Хадид послом аксессуарной линии Bulgari.

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