Коллекция аксессуаров BVLGARI осень-зима 2017

Дом BVLGARI представил в Милане коллекцию аксессуаров осень-зима 2017.

Звезды, горошек, графика, заклепки и многоцветные вспышки: этим запомнится коллекция аксессуаров Bulgari сезона осень-зима 2017.

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Bvlgari

Bvlgari

Bvlgari

Заимствованное из 70-х настроение свободно изливающейся энергии и вибрации рока изысканно вписаны в стремительный образ жизни современных знаменитостей.

Новая коллекция была показана в рамках Недели моды в Милане. На мероприятии было официально объявлено о назначении Беллы Хадид послом аксессуарной линии Bulgari.

Тэги: Bulgari, аксессуары, женские сумки, осень-зима 2017/18, шёлковые платки