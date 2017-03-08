BVLGARI: Белла Хадид стала послом аксессуарной линии

Bulgari торжественно представил новую коллекцию аксессуаров осень-зима 2017 в отеле Bulgari в рамках Недели моды в Милане и официально объявил о назначении красивой и талантливой Беллы Хадид послом аксессуарной линии.

Звезды, горошек, графика, заклепки и многоцветные вспышки: этим запомнится коллекция аксессуаров Bulgari сезона осень-зима 2017.

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Франческа Версаче

Паула Кадемартори

Коллекция проникнута общим настроением свободно изливающейся энергии, тончайшими вибрациями рока и изысканными веяниями, в которых читается влияние семидесятых годов в сочетании с динамикой и стремительностью образа жизни современных звезд и знаменитостей.

Гостями эксклюзивного ужина и захватывающего DJ сета Hen Yanni, развлекавшего гостей до поздней ночи, стали представители международной прессы, светские персонажи и модные трендсеттеры.

Среди гостей были: посол Bulgari по аксессуарам Белла Хадил, Лотти Мосс, Жасмин Сандерс, Кэролайн Вриланд, Элеонора Каризи, Винни Харлоу, Анна Кливленд, принцесса Лили цу Сайн Витгенштейн Берлебург, Кандела Новембре, Ксения Чумичева, Маргерита Миссони, Франческа Версаче, Карлотта Булгари, Джулио Беррути.

Тэги: Bulgari, аксессуары, Белла Хадид, сумочки