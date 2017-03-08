CHAPURIN, весна-лето 2017

08.03.2017 • Российская мода • : 110

Коллекция «MOONLIGHTING»
CHAPURIN prêt-a-porter SS2017

Источником вдохновения для дизайнера стала эпоха 80-х и одно из культовых телешоу того периода — «Детективное агентство «Лунный свет» (Moonlighting) — первый постмодернисткский и одновременно глянцевый сериал, прославивший Брюса Уиллиса и Сибилл Шеперд.

  • Chapurin 2017
    Chapurin 2017
  • Chapurin 2017
    Chapurin 2017
  • Chapurin 2017
    Chapurin 2017

В своей коллекции весна-лето 2017 дизайнер использовал прием трансформации канонических образов кинодив 80-х. У моделей коллекции подчеркнута талия, акцентирован лиф, но при этом ассиметрично декорированы плечи, а силуэт «размыт» объемными рукавами, драпировкой и бахромой. Дизайнер ввел в коллекцию элементы уличного стиля: накладные карманы, плащи «оверсайз», мягкие жакеты-бомберы. Игорь Чапурин по традиции отдает предпочтение натуральным материалам: шелку с принтами, перуанскому хлопку, различным по фактуре видам льна, тончайшей вискозе. В коллекции превалируют деликатные оттенки традиционных летних цветов: холодный желтый и мерцающий серебристый, насыщенный песочный, ментоловый, приглушенные винные тона и контрастный фон глубокого черного цвета.

https://chapurin.com/stores

Тэги: , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest