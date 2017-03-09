Государственный Русский музей и Международная Ассоциация городов наследников Византии представляют мультимедийную выставку

«Византия в третьем измерении: Ватикан, Италия и Россия»

04 – 23 марта 2017 года

Центр мультимедиа Русского музея, Западный павильон Михайловского замка

В Центре мультимедиа Русского музея (Инженерная ул., д.8) открылась мультимедийная выставка, посвященная культурному наследию Византии. Проект поддержали итальянское представительство Европейской Комиссии и музеи Ватикана.

Византия всегда была для исследователей особым средоточием высокой культуры, где rреко-эллинистические и римские традиции оказались связаны воедино с историческим развитием и традициями областей Ближнего Востока. Особым художественным явлением стала архитектура Византии, сформировавшаяся в пределах границ империи.

Ее временные рамки также условны, как и территория распространения. Зарождение византийского зодчества восходит к эпохе императора Константина Великого, а начало интенсивного развития, связывают с правлением императора Юстиниана I. Именно Юстиниан развернул обширное строительство по всей империи, в 537 году завершилось создание нового собора Святой Софии в Константинополе. Сегодня понятие византийской архитектуры главным образом ассоциируется с монументальным церковным строительством.

Невозможность полно изучить памятники разных провинций Византии, ввиду разрушений, многочисленных перестроек и изменившейся географии, привела к созданию виртуального музея наследия Византии (MuByz), который дает нам уникальный шанс увидеть сохранившиеся объекты византийской школы, собранные все вместе, в едином пространстве.

Экспозиция демонстрируется на плазмах, тачскрин столах и включает в себя: 25 виртуальных 3d-моделей, текстовые материалы, слайд-шоу, а также мобильное приложение.

Специально для данного проекта выполнена 3d-модель экспоната «Крест-энколпион. Лицевая створка. Распятие Христово. Оборотная створка. Богоматерь Оранта. XII – первая половина XIII в.» из коллекции Русского музея.

Музей MuByz собрал в своей трехмерной коллекции наиболее важные произведения византийской архитектуры, оказавшие большее воздействие на европейскую идентичность. Зd-коллекция включает в себя как произведения искусства, повлиявшие на возникновение и формирование христианского искусства, так шедевры эпохи Византии, и произведения, созданные позднее.

В настоящий момент музей представляет монументы Ватикана, Италии и России. Их изучение и сравнительный анализ позволяют глубже проникнуть в процесс формирования и модификации культурной идентичности. Ученые и историки утверждают, что искусство Византии невозможно понять, не зная язык ее символов, а символы – это все то, что нас окружает.

На выставке представлены 3d модели:

Великий Новгород: Софийский собор, Георгиевский собор Юрьева монастыря, Церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Церковь Успения на Волотовом поле, Церковь Федора Стратилата на Ручью;

Рим: Триумфальная арка Константина, Базилика Санта Мария Мадджоре, Мавзолей Константины;

Сицилия: Кафедральный собор Монреале, Кафедральный собор в Чефалу, Церковь Святой Марии Адмиральской (Марторана) в Палермо;

Калабрия: Ораторий Святого Марка в Россано, Церковь Каттолика в Стило, Сантуарий Санта-Мария-делле-Арми в Черкьяра-ди-Калабрия, Базилика Святой Марии делла Роччелла в Борджиа;

Венето: Санта Мария Ассунта на острове Торчелло в Венеции, Церковь Святой Марии в коммуне Лисон около Портогруаро, Базилика Санте-Феличе и Фортуната в Виценце, Кафедральный собор Святого Стефана в Каорле, Базилика Сан-Марко в Венеции, Монастырь Визитационе в Тревизо.

Ватикан: Саркофаг Агапы и Кресцентиана, Саркофаг Константины, Голова Колосса Константина

Центр мультимедиа Русского музея, Западный павильон Михайловского замка (Санкт-Петербург, Инженерная ул., д.8)

http://rusmuseum.ru/

Тэги: архитектура, Византия, виртуальный музей, Русский музей