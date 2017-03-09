Рекламная кампания мужской линии Calvin Klein Underwear

Calvin Klein представляет новую рекламную кампанию мужской линии Calvin Klein Underwear сезона весна 2017.

В объективе Вилли Вандерперре — победители «Оскара» 2017 – актеры Махершала Али, Алекс Хибберт, Треванте Родес и Эштон Сандерс.

«Это признание работы замечательных актеров, которые стараются донести нам нечто важное о том, что значит быть человеком», — комментирует Раф Симонс.

«Линия нижнего белья Calvin Klein Underwear была создана для того, чтобы подчеркивать мужественность; но игра актеров из фильма «Лунный свет» настолько глубоко нас тронула, что мы решили рассказать о мужественности иначе», — сказал Питер Мюлье.

4 характера, 4 возраста: выбраны за то, кем они являются, за их силу и характер.

10 завораживающих имиджей, созданных фотографом Вилли Вандерперре, стиль — Оливер Риццо.

Calvin Klein Underwear: Established 1981

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