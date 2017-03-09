Презентация Jimmy Choo AW17 в Милане

Jimmy Choo представляет новую коллекцию осень-зима 2017, олицетворяющую извечную тему дуальности, которая неизменно находится в центре внимания бренда. Это воплощение инь и ян, силы и мягкости, женственности и мощи. Коллекция, отличающаяся изяществом и современной изысканностью, в которой бунтарский дух и романтика переплетаются в отдельных элементах — меховых помпонах, металлической отделке, окрашеной змеиной кожей, запонками и леопардовым принтом.

Бренд Jimmy Choo был основан 21 год назад в Лондоне, в разгар культурного бума 90-х годов «Сool Britannia». Создавая эту коллекцию, креативный директор Сандра Чой оглядывается в прошлое, на это насыщенное время, привнося новые веяния в современность.

«Этот сезон особо ярко олицетворяет дух бренда Jimmy Choo. Мы сосредоточили свое внимание на определяющих нас чертах: уверенности, сексуальности, игривости и изысканности. Оглядываясь назад, мы на самом деле смотрим в будущее. В коллекции используются новые способы отделки, которые комбинируются с классической поверхностью, придавая некоторым моделям фантастический вид. Суть Jimmy Choo заложена в сочетании твердого характера и красоты, и в этом сезоне именно этот союз представлен в изобилии» — Сандра Чой, креативный директор Jimmy Choo.

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