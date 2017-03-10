Эстетика 70-х в женской коллекции Lee® сезона весна-лето 2017

Ретро-футболки, клеш и винтажный деним перенесут поклонников бренда в Калифорнию с ее теплыми ночами, вечеринками у бассейна и катаниями на скейтбордах до утра. Всегда актуальный и ностальгический стиль этого культового десятилетия позволил бренду создать по-настоящему особенную линию женской одежды с выраженной летней энергетикой.

Струящаяся ткань, необычные текстуры, яркие цвета, летние принты, мергель и шотландская клетка в пастельных тонах – все это придаёт весенне-летней коллекции Lee® праздничное настроение, в то время как черно-белая палитра органично дополняет современный городской образ.

Ключевые силуэты новой коллекции – клёш и укороченные модели джинсов и брюк. Линейка облегающих скинни представлена двумя оригинальными моделями, которые станут неотъемлемой частью базового гардероба: скинни-клеш Lee® Skinny Flare и укороченные скинни Skinny Bootcut. Идеальный летний образ дополнят укороченные джинсы-клёш Cropped Bootcut, зауженные брюки Lee® Elly из суперэластичного денима с необработанными краями и новые свободные шорты Boyfriend.

В этом сезоне деним представлен тремя основными цветовыми темами. Retro Blues отличается насыщенным цветом индиго в сочетании с яркими оттенками и плотной текстурой, пробуждающий чувство ностальгии по ретро-стилю. Линия Urban Blacks выполнена в палитре насыщенных черных оттенков и дополнена эффектом искусственно изношенной ткани и рваными деталями на коленках. И, наконец, деним Powder Blues представлен моделями «скинни» и клешем из лёгкой эластичной ткани в пыльно-голубых тонах.

Актуальные уже не первый сезон укороченные модели топов и пиджаков, вдохновленные баскетбольной тематикой, полоски в стиле ретро, летний принт и нашивки с блестками, придающие вещам неповторимое сияние. Фирменные клетчатые рубашки Lee® представлены в однотонных и двухцветных версиях – они отлично подходят для теплой погоды и прекрасно сочетаются с джинсами.

Тэги: Lee, весна-лето 2017, женские джинсы, ретро-стиль, стиль 1970-х