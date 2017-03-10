MAX MARA представляет коллекцию очков «PRISM IN MOTION»

В рамках Парижской Недели моды, в бутике Max Mara (408, Saint Honore, Paris 8e) состоялась презентация капсульной коллекции очков Max Mara «Prism in Motion», которая была создана в сотрудничестве с британской художницей Шантелл Мартин.

«Prism in Motion» переносит фирменный стиль Шантелл Мартин, использующей метод потока сознания в своих рисунках и словесных произведениях, в игривый и любопытный дизайн моделей. Солнцезащитные очки Max Mara — истинные произведения искусства.

Элемент Призма — символ многогранной современной женщины Max Mara. Это воплощение идеального сочетания закругленных и прямоугольных форм, отражение гармоничного соединения женственности с четкостью линий, эстетики с функциональностью, интуиции с рациональностью.

При размышлении о призме и о том, что она может означать, первая мысль, пришедшая в голову Шантелл, была об эмоциях. Эмоциональная связь между концепцией кругов, линий и квадратов воодушевила Шантелл на создание впечатляющего произведения с использованием своего фирменного черного фломастера на холсте. Призма стала источником вдохновения, и в результате получилась поистине волнующая работа.

С помощью цифровых технологий оригинальное произведение Шантелл было воспроизведённо и разобрано на 1000 разных составляющих, которые были использованы в женственной модели солнцезащитных очков с выразительной оправой в форме «кошачий глаз». Солнцезащитные очки выполнены из Оптила (Optyl®) — зарегистрированной торговой марки группы Safilo. Это эксклюзивный материал с уникальными свойствами.

Необыкновенные химические и физические характеристики Оптила® обеспечивают блеск и прозрачность. Для этих солнцезащитных очков Max Mara Shantell Martin (MM/SM) технология с использованием Оптила® позволила поместить маленькие бумажные фрагменты, которые воспроизведут работу художницы, в каждую модель очков. Так появилась эксклюзивная капсульная коллекция, выпускаемая в лимитированной серии из 1000 номерных экземпляров. Каждый из них представляет собой уникальный, отличный от остальных фрагмент произведения.

По словам самой Шантелл, люди смогут «надеть произведение искусства, уйти вместе с ним и любоваться им совсем по-другому».

Новая коллекция очков Max Mara поступит в продажу в бутиках Max Mara, в Интернет-магазинах и в элитных магазинах оптики по всему миру с весны 2017 года.

Коллекция солнцезащитных очков и оправ очков для коррекции зрения Max Mara производится и продается группой Safilo.

Тэги: Max Mara, весна-лето 2017, модные аксессуары, солнечные очки