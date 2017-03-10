«Волшебная весна» Swarovski 2017

10.03.2017 • Шопинг • : 100

Непринужденный гламур и чуточку городской романтики. Весенняя коллекция Swarovski 2017 представляет самые свежие силуэты и насыщенную цветовую палитру с самой привлекательной интерпретацией оттенков камней. Изящные украшения в стиле легкого шика, добавляющие весенним образам блеска и сияния.

Swarovski

Первые теплые дни предписывают пастельные оттенки, сочетаемые с радужными акцентами. Новые весенние украшения Swarovski, изящные и непринужденные, идеально подходят для обновления образа.

Шу Пей, Карли Клосс и Марта Хант сочетают пастельные оттенки одежды со сверкающими цветными украшениями, создавая непринужденный весенний стиль.

Swarovski

Крупное колье из различных кристаллов, переливающихся всеми цветами радуги, и металла с родиевым покрытием является must have нового сезона 2017. Модный дизайн этого колье с декадентским взрывом роскошных оттенков наилучшим образом дополнит летние вечера.

Swarovski

Асимметричная привлекательность: сочетание короткого колье с длинной цепочкой с крупным сверкающим кулоном. Новая линия украшений «Gisele» с эффектным взрывом цветов создана для дерзких и красивых.

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