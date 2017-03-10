«Волшебная весна» Swarovski 2017

Непринужденный гламур и чуточку городской романтики. Весенняя коллекция Swarovski 2017 представляет самые свежие силуэты и насыщенную цветовую палитру с самой привлекательной интерпретацией оттенков камней. Изящные украшения в стиле легкого шика, добавляющие весенним образам блеска и сияния.

Первые теплые дни предписывают пастельные оттенки, сочетаемые с радужными акцентами. Новые весенние украшения Swarovski, изящные и непринужденные, идеально подходят для обновления образа.

Шу Пей, Карли Клосс и Марта Хант сочетают пастельные оттенки одежды со сверкающими цветными украшениями, создавая непринужденный весенний стиль.

Крупное колье из различных кристаллов, переливающихся всеми цветами радуги, и металла с родиевым покрытием является must have нового сезона 2017. Модный дизайн этого колье с декадентским взрывом роскошных оттенков наилучшим образом дополнит летние вечера.

Асимметричная привлекательность: сочетание короткого колье с длинной цепочкой с крупным сверкающим кулоном. Новая линия украшений «Gisele» с эффектным взрывом цветов создана для дерзких и красивых.

Тэги: Swarovski, бижутерия, браслеты, весна 2017, колье, кулоны, украшения