Многогранные сияющие оттенки Londa для весны

После коротких зимних дней, в которых так мало солнца, приходит новая весна. Серые, пасмурные дни и долгие ночи быстро забываются. Все больше хочется свежих идей, ярких красок, новых решений. Хочется перемен, внезапных и восхитительных. А что может сделать весну каждой женщины более яркой и новой, как не роскошный естественный цвет волос?

Специальная технология крем-красок Londa ColorBlend Technology™ (Технология смешивания тонов™) придает сияющий натуральный цвет любым волосам, от самых светлых до глубоких темных. Эксперты Londa научились смешивать разные оттенки в одной крем-краске, чтобы получить насыщенный многогранный цвет, будто созданный самой природой. Благодаря технологии ColorBlend Technology™ от Londa можно забыть о скучных, монотонных результатах окрашивания. Простой блонд, монолитный коричневый, однообразный черный или «плоский» красный уже в прошлом, сейчас в моде естественные многогранные оттенки: шампанское, платина, мокка, каштан, черный с отблесками синего, рубиновый, гранатовый – и все они есть в палитре Londa. Стойкость краски обеспечивают ее молекулы, которые проникают глубоко в структуру волоса, становясь тем самым менее уязвимыми к вымыванию водой и воздействиям солнечных лучей. Благодаря этому окрашенные волосы сохраняют яркость и насыщенность своего цвета до 8 недель.

Для поддержания интенсивности оттенка в набор крем-красок Londa также входит питательный бальзам «Стойкий цвет» с витамином E и провитамином B5. Его формула образует водонепроницаемый барьер, имитируя естественный липидный слой, который «запирает» цвет внутри волоса, защищая его от потускнения.

Палитра красок Londa создана с учетом потребностей каждой женщины, которая хочет создать свой уникальный весенний образ. Все многообразие тонов придумано для того, чтобы волосы всегда выглядели объемными, естественными, ухоженными, привлекательными и при этом на 100 % скрывали седину.

Тэги: Londa, весна-лето 2017, краска для волос, окрашивание волос