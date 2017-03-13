Дакота Фэннинг в проекте Jimmy Choo «Дневник стиля 2017»

Каждый год команда Jimmy Choo выбирает известную девушку, которая становится героиней их проекта Style Diary. В этом году ей стала актриса Дакота Фэннинг.

Дакота Фэннинг была выдвинута на премию Гильдии киноактеров в возрасте 8 лет за участие в фильме «Я — Сэм», тем самым став самым молодым номинантом в истории. Дальше последовали ленты «Гнев», «Война миров» и сага «Сумерки» совместно с такими культовыми актерами Голливуда как Шонн Пенн, Дензел Вашингтон и Роберт Де Ниро. Cейчас девушка снимается в сиквеле «11 друзей Оушена» — одной из самых ожидаемых премьер следующего года.

В дополнение к своей динамичной карьере в кино Дакота зарекомендовала себя как икона стиля благодаря своим узнаваемым и эффектным образам. Она привлекает внимание мировых брендов своим причудливым и романтичным стилем, не раз становясь героиней обложек известных журналов.

В съемке Jimmy Choo Style Diary, которая прошла в Лос-Анджелесе, Дакота демонстрирует свой нежный образ среди дендрария и ботанических садов. Это идеальное место по мнению актрисы, поскольку она любит смешивать свои любимые аксессуары с «неземным» и женственным гардеробом.

«У Дакоты есть очень тонкое и сложное понимание моды. Она не боится раздвинуть границы и носить что-то неожиданное. Мне нравится наблюдать за тем, как она исследует моду с такой зрелостью и самоуверенностью. У нее очень смелый стиль, но в то же время классический, а ее эксперименты с цветами и узорами идеально подходят к коллекции весна-лето 2017. Ботанические сады — это последний штрих в этом проекте, который оживает на глазах и окутывает вас своей естественной красотой» — Сандра Чой, креативный директор Jimmy Choo

Тэги: Jimmy Choo, Дакота Фэннинг, весна-лето 2017, модная обувь