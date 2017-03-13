Спортивная коллекция Triaction от Triumph

Немецкий бренд нижнего белья и домашней одежды Triumph представляет новую коллекцию инновационной линии спортивного белья Triaction с сертифицированной системой поддержки груди для занятий спортом разной степени интенсивности – Cardio и Studio. Коллекция поступит в магазины бренда в марте 2017 года.

Модные и функциональные, все модели Triaction от Triumph обеспечивают оптимальную поддержку груди любого размера, «дышат» и хорошо впитывают влагу, таким образом становясь лучшим выбором при занятиях самыми разными видами спорта, в том числе высокоинтенсивными.

Специально для них в Triaction отдельно выделена линия Cardio: благодаря инновационной технологии 3D Powertech каждая из моделей линии обеспечивает усиленную поддержку груди, идеальную посадку и комфорт даже во время занятий сайклингом, бегом или кикбоксингом.

По сути, 3D Powertech – это технология «смешения» трех технологичных материалов для достижения комфорта в динамике, а не статике, обеспечившая невесомым бюстгальтерам Triaction сертификаты качества уважаемой Research Group in Breast Health, the University of Portsmouth (Исследовательской группы изучения здоровья груди при Университете Портсмута) и авторитетную награду в области дизайна и технологий Red Dot Awards.

В линии Cardio особого внимания заслуживает модель Extreme Lite N с модными вставками из сетки – ультралегкая и без косточек, она подчеркивает женственные формы и изгибы, а регулируемые бретельки обеспечивают превосходную поддержку во время интенсивных занятий.

Линия Studio «отличилась» волшебными моделями бюстгальтеров Magic Motion для обеспечения мышечного тонуса во время занятий стретчингом и йогой, а идеальный комфорт достигается за счет инновационной мягкой косточки Magic Wire Air. В зависимости от размера груди можно выбрать вариант с небольшими вставками в чашечки или с пуш-ап эффектом.

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