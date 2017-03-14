Коллекция в стиле рок от «Детского мира»

От фирменного стиля популярных рок-групп 60-х и 70-х годов до смелых и неординарных решений сегодня: каждый из этапов рок-культуры нашел отражение в детской одежде. «Быть стильным и непохожим на других» — главный девиз этого популярного направления. 12 марта 2017 года на самой модной площадке Mercedes-Benz Fashion Week в ЦВЗ «Манеж» «Детский мир» предложил зрителям окунуться во взрывную атмосферу новой «рокерской» коллекции.

Подиум для показа «Рожденный быть рок-звездой» был оснащен элементами оформления настоящих рок-концертов, использовался профессиональный концертный свет и звук. Дефиле моделей сопровождалось выступлением молодежной рок-группы Toucan Die, самым старшему участнику которой было 16 лет.

В новом сезоне дизайнеры отдали предпочтение как яркой цветовой палитре, так и классическим черно-белым тонам. В сочетании с разнообразными стилевыми решениями и современным кроем новая коллекция позволила максимально выразить индивидуальность маленьких рок-звезд. Всевозможная рок-атрибутика и оригинальные аксессуары создали нужную атмосферу и стали незаменимым дополнением к образу юных рокеров.

На показе новой коллекции «Детского мира» присутствовали партнеры Компании, известные дизайнеры и звезды. В первом ряду зрителей были замечены Вячеслав Зайцев, Юлия Началова, Ева Польна, Маша Цигаль, Алика Смехова, Елена Борщова, Светлана Зейналова, Виталий Гогунский. Многие артисты и телеведущие пришли со своими детьми, ведь и они должны быть в курсе модных тенденций.

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