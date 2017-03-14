Игорь Чапурин для FiNN FLARE

«Работать с командой FiNN FLARE – было для меня большим удовольствием. Когда у дизайнера в арсенале самые передовые технологии производства на лучших мировых фабриках, доступ к качественным тканям, фурнитуре, и команда профессиональных технологов, конструкторов — это позволяет в полной мере реализовывать самые смелые идеи. Надо сказать, что важным является и доверие партнёров в таком проекте. В этом отношении, руководство FiNN FLARE построило работу безупречно», — комментирует проект Игорь Чапурин.

Симбиоз удобства и стиля воплотился в по-настоящему гармоничную коллекцию «FiNN FLARE BY CHAPURIN».

«Несмотря на достаточно сложный крой, небанальные конструкции и силуэты, креативный подход при выборе и комбинировании тканей, нам удалось создать модели, в которых наши клиентки будут чувствовать себя актуально и уместно в любой ситуации. Игорь очень точно понял философию бренда, и создал коллекцию, предметы которой подарят чувство сопричастности к миру поистине высокой моды, при этом вам не придётся жертвовать комфортом, удобством или качеством», — отметила президент компании FiNN FLARE Ксения Рясова.

Результатом коллаборации Finn Flare с Игорем Чапуриным стали две уникальных сезонных коллекции. Летняя, представлена женственными платьями, блузками и юбками, топами. В сезоне осень-зима команда представила широкий ассортимент трикотажа, брюк и жакетов, также не обошлось без главных элементов сезонного гардероба, в создании которых FiNN FLARE является признанным экспертом — предметов верхней одежды.

https://chapurin.com/

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