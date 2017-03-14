Показ KIBOVSKAYA&PABLOSKY

12 марта, в первый день Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, прошел совместный показ российского дизайнера детской одежды Kристины Кибовской (KIBOVSKAYA), а также испанского производителя детской обуви PABLOSKY. Марки представили детскую коллекцию сезона осень-зима 2017/2018. Красивым показ помогла сделать команда Fortuna Decor, которая преобразила подиум удивительными объемными цветами. На подиум вышли дети из академии S.T.A.R.S в компании детей звезд.

Кристина Кибовская – молодой и очень амбициозный дизайнер детской одежды премиального сегмента от самых маленьких до подросших модниц и модников. Коллекция «Сон в зимнюю ночь» марки KIBOVSKAYA — это царство завораживающей сказки, воплощение в реальность мечты каждой девочки — стать королевой. На подиум вышли принцессы в фатиновых бальных платьях и принцы в костюмах-тройках из плотного шелка. В коллекции присутствуют модели как для торжеств с пышными юбками на кринолинах в различных техниках и очертаниях, так и облегченные коктейльные платья разной длины, стиля и формы. Принты декорированы разнообразными камнями, стеклярусом, бисером. Восточные мотивы в нарядах переплелись с европейскими, перья и стразы – с кружевом и воланами. Темно-синие сюртуки дополнили золотые бабочки, а пышные юбки – вышивка на лифе. Все элементы отделки выполнены вручную. Легкая парча, сетки с искрящимся напылением, фатин — невесомые материалы передали легкость и сказочную воздушность, а богатые фантазийные украшения дополнили продуманный образ.

Изысканные наряды маленьких принцесс и принцев гармонично сочетались с обувью, созданной дизайнерами известного испанского бренда детской обуви PABLOSKY, которые магию и волшебство своей обуви смогли совместить с удобством и изяществом.

Обувные новинки от PABLOSKY были разнообразны. Это и черная «классика», и креативная обувь ярких цветов, и змеиные принты. Монохромная палитра, где присутствуют разнообразные оттенки от дымчатого до золотого, придает обуви магический шарм. Вся продукция создана вручную только из натуральных материалов с применением технологических инноваций. В такой обуви ребенок свободно может и танцевать, и весело играть с друзьями.

Показ посетил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Специальным гостем стал легендарный советский и российский кутюрье Вячеслав Зайцев. Среди медийных гостей также были замечены: Ева Польна, Надежда Ангарская (Comedy Woman), Марина Кравец (Comedy Club), Анна Калашникова с Прохором Шаляпиным, солистка группы «Стрелки» Марго, модель Елена Кулецкая, Полина Гренц, певица Глория.

Тэги: Kibovskaya, Pablosky, Неделя моды "Мерседес-Бенц", детская обувь, детская одежда, модный показ