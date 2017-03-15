«Новая аристократия» Coccinelle 2017/18

Coccinelle FW 2017/18: Aristo-street

New Aristocracy

Новая аристократия. Это ключевое словосочетание для описания коллекции Coccinelle осень-зима 2017-18. В одночасье практичные и шикарные, изысканные, утонченные, пропитанные духом улиц, сумки нового сезона функциональны и многолики.

Coccinelle предлагают оправиться в путешествие по Японии, заманчивой и противоречивой, где объекты и материалы находятся в постоянном движении; между чайной церемонией и скоростными поездами, античными кимоно и куклами манга, неоновыми огнями и буддийскими храмами.

Ginza queen

Мистическая чувственность гейши и японского сада послужили вдохновением для создания этого утонченного настроения. Цветочные узоры на шелковых японских поясах и бумажных зонтиках, перенесены на звездную гостью сезона осень-зима 2017-18, Ambrine. Гармоничная B14 исследует новые аккорды: питон и замша, игра с ламинированными деталями и цветом. Saddle bag с забавным именем Carousel родом из 60-х, украшают экзотические мотивы кожи рептилий.

Invitation to the Palace

Драгоценные детали, маленькие золотые короны, звезды и вензеля «восточного экспресса» украшают новые модели сумок Coccinelle. Изобретаются новые для бренда фактуры и материалы: натуральная зернистая кожа, монохромный металлик, принт, имитирующий кожу угря.

Toylike princess

Свежее, игривое и графичное настроение, вдохновленное японскими девушками-супергероями. Ключевая сумка — прекрасная Arlettis, облаченная в роскошные наряды из золота, разноцветной замши, шотландской клетки в настроении post-punk. Женственные шопперы и рюкзаки украшены глиттером и цветной замшей в стиле пэчворк.

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