Показ Dimaneu на Неделе моды Mercedes-Benz

Героиня осенне-зимней коллекции DIMANEU – девушка, подобная врубелевской «Царевне-Лебедю»: непостижимая, незабываемая. Даже в откровенных нарядах ей удается сохранять свою тайну. Для коллекции использована минималистичная палитра: сочный красный, прохладный голубой, синий, белый и всепоглощающий черный. Лейтмотивом послужили вышитые стаи птиц и принты с изображением сказочной царевны. Силуэт гиперболизирован – то вытянут и прям, то вылеплен из пышных драпировок с подчеркнутой хрупкой талией. Помимо авторского кроя и паттернов появился новый узнаваемый элемент – брендированные ремешки в виде чокеров, поясов, бретелек шлейфом. Впервые дизайнер использует 3D-вязку для создания тончайшей кружевной ткани.

Тэги: DIMANEU, осень-зима 2017/18