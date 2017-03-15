16 марта 2017 г. в Центре фотографии им. братьев Люмьер открывается выставка «Каноны красоты Джованни Гастела».

Более сорока лет Джованни Гастел создает свой собственный мир моды и фотографии. За это время его фотографии появлялись на обложках и страницах главных журналов мод, таких как Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, Vanity Fair, Donna, Mondo Uomo, Glamour, Femme, Amica, Sette, а также стали частью мировых музеев и частных собраний.

В отличие от многих современников итальянский фешн-фотограф Джованни Гастел считает изобретение цифровых технологий настоящим рождением фотографии, которая до этого была «просто археологией». Он отдает себе отчет в иллюзорности и эфемерности фотографии моды, используя для создания иллюзии приемы самых разных направлений, от Ренессанса до поп-арта. Гастел легко обращается с устоявшимися канонами, предлагая зрителю увидеть, насколько разными могут быть наши представления о красоте и том, как она должна быть представлена в изображении. Отдельные кадры и методы его работы – крупные планы и едва уловимые силуэты — обращаются к кинематографическому опыту зрителя.

Фотограф использует самую разную аппаратуру, от масштабных аналоговых камер до современных цифровых. Один из его узнаваемых типов отпечатка – крупноформатный полароидный снимок, с его характерным размером (20х25 cm) и оттенками цветов.

Более сорока лет Джованни Гастел создает свой собственный мир моды и фотографии. За это время его фотографии появлялись на обложках и страницах главных журналов мод, таких как Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, Vanity Fair, Donna, Mondo Uomo, Glamour, Femme, Amica, Sette, а также стали частью мировых музеев и частных собраний.

Об отношении к миру и фотографии Гастел говорит словами Паскаля: «То, к чему мы все стремимся изо всех сил – это к тому, чтобы понять смысл жизни, завтра же. Но то, о чем мы на самом деле должны думать – это гобелен. Мы все словно внутри гобелена, потеряны в бессмысленном переплетении узлов. Только оказавшись по ту сторону, после смерти, мы сможем отстраниться и увидеть изображение. И даже если один узел пропущен, гобелен остается незаконченным».

Куратор выставки – Ольга Аннанурова

Harper’s Bazaar ART – генеральный информационный партнер выставки Джованни Гастела. Гастел работает с Harper’s Bazaar с 2015 года.

Выставка проходит с 16 марта по 9 мая 2017 года.

Москва, Болотная набережная, 3, стр. 1

www.lumiere.ru

Тэги: Harper's Bazaar Art, fashion-фотография, Джованни Гастел, Москва, Центр фотографии им. братьев Люмьер, фотограф