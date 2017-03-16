Greubel Forsey — Новый взгляд на быстро текущее время

Часы Greubel Forsey Art Piece 2

Изделие часового искусства может заключать в себе определенную идею и служить, прежде всего, средством художественного отражения мира. Искусство изобретать: в этих словах сосредоточена сущность новаторской философии Робера Гребеля (Robert Greubel) и Стивена Форси (Stephen Forsey), которой они с давних пор руководствуются как в научных исследованиях в области элитного часового дела, так и в эстетическом поиске. Это искусство особенно ярко демонстрируют поразительные модели серии Art Pieces.

Часы Art Piece 2 – Edition 2 с особой решительностью раздвигают пределы творческих возможностей. Эта первая модель Art Piece не имеет оптической системы (а значит, и микроскульптуры или нано-гравюры) – роль движущейся скульптуры в ней играет двойной турбийон с углом наклона 30°. Указание времени отходит на второй план: для получения доступа к индикации часов и минут необходимо нажать кнопку, управляющую бистабильным механизмом. Первостепенное значение приобретает информация о запасе хода, что полностью меняет характер наших взаимоотношений со временем: мы интересуемся не тем, «который час», а тем «сколько времени еще осталось».

Неуловимое перемещение акцентов определяет принадлежность изделия к жанру memento mori. Эта модель с подписью Робера Гребеля и Стивена Форси будет выпущена ограниченной серией из нескольких экземпляров в год.

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