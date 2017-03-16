Показ Ksenia Knyazeva

16.03.2017 • Видео • : 102

Ksenia Knyazeva вдохновилась многогранностью женщины. Героиней коллекции стала Жанна Д’Арк, соединяющая хрупкость и воинственность, открытость и тайну. Сочетание воплотилось в минималистичных приталенных платьях, свитшотах и пальто-халатах, украшенных отделкой из перьев и вышивкой в форме петуха.
Строгие удлиненные жилеты в ансамбле с кюлотами разбавляют провокационные рубашки с портупеями, шнуровка и колготки в сетку, добавляя готики в образ. Средневековую тему продолжают флоральные элементы в акапельных тонах, напоминая гамму витражей.

Тэги: , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest