Показ Ksenia Knyazeva

Ksenia Knyazeva вдохновилась многогранностью женщины. Героиней коллекции стала Жанна Д’Арк, соединяющая хрупкость и воинственность, открытость и тайну. Сочетание воплотилось в минималистичных приталенных платьях, свитшотах и пальто-халатах, украшенных отделкой из перьев и вышивкой в форме петуха.

Строгие удлиненные жилеты в ансамбле с кюлотами разбавляют провокационные рубашки с портупеями, шнуровка и колготки в сетку, добавляя готики в образ. Средневековую тему продолжают флоральные элементы в акапельных тонах, напоминая гамму витражей.

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