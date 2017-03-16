EVGENIYA KRYUKOVA осень-зима ’17-18

Бренд EVGENIYA KRYUKOVA, основанный заслуженной артисткой России Евгенией Крюковой в 2016 году, впервые представил свою коллекцию осень-зима’17-18 в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

На создание собственной коллекции Евгению подтолкнуло желание возродить тренд на женственность в повседневной одежде. При кажущемся разнообразии брендов современной женщине достаточно сложно подобрать наряды, подчеркивающие достоинства классической женской фигуры, которые было бы удобно и практично носить каждый день.

Евгения пригласила для участия в показе культовых манекенщиц 90-х Татьяну Эттингер и Ильмиру Шамсутдинову, которые блистали на подиумах еще 20 лет назад и по сегодняшний день являются эталоном женской красоты.

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Evgeniya Kryukova

Evgeniya Kryukova

Особыми гостями показа стали актрисы Ольга Кабо и Светлана Светличная – актрисы, которые на протяжении всей своей выдающейся карьеры в кино и театре были и остаются иконами утонченного женственного стиля для тысяч зрителей.

Героиня бренда EVGENIYA KRYUKOVA – это реальная молодая женщина с красивой фигурой, которая не боится подчеркнуть линию бедер и делать акцент на талии. Евгения убеждена, что черты ретро-силуэтов, адаптированные к современным модным трендам, как нельзя лучше подчеркивают достоинства фигуры.

Большую часть коллекции составляют разные модели платьев, соседствующие с костюмами и пальто.

При выборе цветовой палитры Евгения отказалась от черного цвета в пользу конфетных оттенков, которые выгодно контрастируют с серыми красками московской зимы.

В выборе тканей абсолютный приоритет отдан качественным натуральным материалам и сочетаниям: шерсть, шелк, хлопок. Все ткани проходят тщательную предварительную обработку, чтобы изделия были практичными и долговечными в носке. Все ткани Евгения лично выбирала как в Москве, так и в странах Европы и Азии.

Тэги: Евгения Крюкова, Неделя моды "Мерседес-Бенц", осень-зима 2017/18, показ коллекции