Жидкая краска и лаковый блеск для губ 2017

Весна 2017 знаменуется нашествием губных помад нового поколения: теперь это «жидкие краски» с лаковым блеском, дающие стойкий насыщенный цвет с различными текстурами.

Лаковые помады Yves Saint Laurent

Весной 2017 года французская марка Yves Saint Laurent запускает новые оттенки лаковых помад Vernis à Lèvres — Pop Water и Vinyl Cream, а также линию Primary Colour Edition ограниченного выпуска.

Все лаковые помады этой линии изготовлены с использованием технологии Lifeproof Colour Emulsion: этилцеллюлоза, смешанная со смягчающим косметическим средством, и силиконовые масла, превращенные в эмульсию на водной основе; вода испаряется и силиконы выходят на поверхность, создавая глянцевую пленку; затем испарение объединяет пигменты и красящие вещества. В этой помаде соединены текстура и сияние блеска со стойкостью краски. Скошенный кончик аппликатора с короткой щетиной делает возможным точное нанесение помады.

Помады линии Vernis à Lèvres Pop Water обеспечивают 10-часовое увлажнение, а Vernis à Lèvres Vinyl Cream содержит также больше пигментов и красителей, придавая губам виниловый блеск.

Помады линии Primary Colour Edition являются двойным покрытием для губ базовых цветов. Их можно наносить как первый слой, которому дают высохнуть, а затем нанести блеск для губ Vernis à Lèvres. Или можно смешать сразу три базовых цвета Primary Colour Edition, чтобы получить нужный оттенок.

Металлический лак для губ Lancôme Le Metallique Lip Lacquer

Lancôme представляет свой новый продукт для губ 2017: металлические оттенки в линии лаковых помад Le Metallique из 12 оттенков.

Это помада для губ, обещающая губам насыщенный, непрозрачный глянцевый цвет. Лаковая помада Le Metallique содержит пигменты с впечатляющим эффектом фольги, придающим губам ослепительный трехмерный блеск. Роскошная кремообразная текстура лаковой помады обволакивает губы как блеск для губ, сохраняя их при этом увлажненными и мягкими. Благодаря плексигласовому блеску полимеров и металлического перламутра в формуле помады губы приобретают эффектный трехмерный блеск. Также в формулу входят ухаживающией за кожей губ ингредиенты, включая витамин Е и масло виноградных косточек.

«Жидкая» помада Dior Addict Lacquer Stick

Губная помада Dior Addict Shine была запущена французской маркой в 2015 году, и могла похвастаться гибридной формулой, обещавшей губам яркий цвет, больше объема и питательную защиту. В 2016 году появился блеск для губ Dior Addict Ultra-Gloss, первый «ультра-объемный» блеск для губ, в котором эффект увеличения губ сочетался со свежим оттенком и интенсивным сиянием.

В 2017 году в линии Dior Addict появилась новая помада Dior Addict Lacquer Stick, дающая губам насыщенный блеск и цвет. Новое поколение лаковых помад Dior Addict обещает мягкость благодаря увлажняющему бальзаму, не уменьшая при этом интенсивность цвета и блеска. Новая помада обладает эффектом «жидкой» текстуры, она дает насыщенный цвет после нанесения всего одного слоя помады, у нее почти кристальная основа, на 44% более легкая, чем у классической помады. Устойчивая формула обещает сохранение помады в течение шести часов, и содержит 5 видов масел и пчелиный воск, которые ухаживают за кожей губ.

18 оттенков новой помады, сформулированные Питером Филиппсом, отвечающим за макияж Dior, поделены на 4 цветовых тренда, которые вдохновлены Голливудом и Лос-Анжелесом. Четыре оттенка лаковой помады также составляют пару с четырьмя оттенками лака для ногтей марки. Лицом новой линии лаковых помад Dior Addict Lacquer Stick стала американская актриса Дженнифер Лоренс, олицетворяющая собой совершенную модную девушку Лос-Анжелеса в рекламной кампании марки.

Краска для губ от L’Oréal Paris

Жидкая губная помада из линии Infaillible Lip Paint содержит в своем составе особенно много цветовых пигментов. Помада долго держится и ухаживает за кожей губ. Специально разработанный аппликатор делает точное нанесение помады в любой ситуации весьма простым делом.

L’Oréal Paris Infaillible Lip Paint представлена восемью цветами: от ярко-красного до выразительного розового и темно-лилового. Новые помады также обладают двумя текстурами: четыре оттенка с лаковым блеском и четыре матовых оттенка. На любой вкус и для любого случая.

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