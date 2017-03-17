Открытие флагманского магазина Massimo Dutti в Москве

В новом флагманском магазине Massimo Dutti, расположенном на одной из главных торговых улиц Москвы по адресу Кузнецкий мост, 9/10, на площади почти 1000 м2, представлены женская и мужская линии одежды, обуви и аксессуаров, а также лимитированные коллекции.

Previous

Next Наталья Османн

Беттина фон Шлиппе и Андрей Малахов

Massimo Dutti на Кузнецком мосту

Поддержать бренд пришли самые яркие представители модной индустрии и светской жизни столицы: журналист и телеведущая Ксения Собчак, актриса Равшана Куркова, стилист Влад Лисовец, телеведущий Андрей Малахов, телеведущая и блогер Наталья Османн, DJ и модель Даша Малыгина, Алла и Расим Акперовы, актер Максим Виторган, журналист Лаура Джугелия, телеведущий и певец Антон Лаврентьев, дизайнер Даша Гаузер, модный эксперт Мария Железнякова, галерист Мари Коберидзе, телеведущая Яна Лапутина, актриса Анна Невская, актер Петр Романов, художник Макс Горшко-Даньков, блогер Софи Елисеева и многие другие.

В женской коллекции сезона весна-лето 2017 Massimo Dutti особый акцент сделан на легкие и летящие ткани в комбинации с кожей и замшей. Насыщенная цветовая гамма коллекции, смягченная нейтральными тонами, привлекает внимание не меньше идеально скроенных силуэтов и высококачественных материалов. Гармоничное сочетание актуальных трендов, ярких тонов, фактурных тканей и различных текстур подчеркивают индивидуальность и женственность.

В свою очередь, мужская линия Massimo Dutti – это свежий взгляд на деловые костюмы, верхнюю одежду и изделия из трикотажа. Функциональные, универсальные и стильные образы сочетают в себе вневременную классику и самые последние тенденции. Аксессуары весенне-летней коллекции превращают повседневный образ в элегантный наряд.

Впечатляющее пространство флагманского магазина Massimo Dutti искусно объединяет инновационную архитектуру и оригинальные декоративные элементы.

Тэги: Massimo Dutti, Москва, женская одежда, мужская одежда, флагманский магазин