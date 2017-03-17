Показ коллекции Юлии Николаевой на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Юлия НИКОЛАЕВА создает интеллектуальную оболочку для городской жительницы. Прямой крой, трапеции, один или два основных тона – из кажущейся простоты рождаются многослойные образы. Дополняют иллюзию лаконичные аксессуары – поясные сумки, рюкзаки и клатчи. По-зимнему темные, но теплые и густые оттенки коричневого оттеняют цвет ледяного кофе с молоком. В декоре тканей использованы композиции из полос и животные принты. Шерстяные пальто с объемными плечами и шляпы напоминают одежды горцев. Несмотря на эту нотку, все черты фирменного стиля налицо: правая и левая половина немного различаются по тону, брюки и платья усыпаны карманами, а девушки одеты в рубашки мужского кроя.

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