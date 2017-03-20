Коллекция белья Chantal Thomass весна-лето 2017

Шанталь Томасс создала свою марку белья в 1975 году. Именно тогда открылся ее первый бутик на парижской Rue Madame. Дерзкие и сексуальные бюстгальтеры, корсеты, пояса для чулок из шелка, сатина, атласа подчеркивают женскую привлекательность и индивидуальность и доставляют настоящую радость от обладания ими. Будуарная эстетика, силуэты, навеянные эпохой сороковых – пятидесятых годов, полоски, банты, черный и розовый цвета – по этим элементам можно безошибочно узнать произведения знаменитого французского дизайнера.

Сон в летнюю ночь – именно эта тема послужила вдохновением для создания коллекции Шанталь Томасс сезона весна-лето 2017. Словно добрые феи из сказочной страны вручили ей волшебные карандаши, которыми Шанталь нарисовала эскизы белья в нежно-романтических цветах утренней зари и ярко-таинственных оттенках предзакатных сумерек.

В новой коллекции классические элементы дизайна Шанталь Томасс перекликаются с темой порхающей бабочки. Прозрачные ткани, подчеркивающие нежность кожи. Сочетание розового цвета и ярко-красного с пудрово-розовым и золотисто-бежевым. Корсеты, жабо и подвязки таинственных оттенков черного и темно-синего. Забавный принт с ресницами, рисунок в горошек, графичные полоски. Бра-балконеты с коротким жабо на пуговках или воротником с оборками. Классический бант украшен кристаллами, символизируя крылья бабочки. Сексуальный воротник Claudine притягивает взгляд, а пояс для чулок дразнит задорными кармашками. Широкая атласная лента контрастирует с ретро-балконетом из сатина, украшенным тонким валансьенским кружевом. Ажурные колготки с цветочными мотивами. Чулки из тонкой сетки с бантами… Словом, не белье, а настоящая поэзия!

Бутики Chantal Thomass в Москве:

Галереи «ВРЕМЕНА ГОДА»

Кутузовский пр-т, д. 48, 2-й этаж, +7 (495) 937-04-07

Галерея «Монобренд»

ГУМ, 2-й этаж, 2-3 линия, +7 (495) 620-32-73

Тэги: Chantal Thomass, весна-лето 2017, женское нижнее бельё