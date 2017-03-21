Бренд IVKA представил свою коллекцию на MBFWR

Новая коллекция IVKA FW 2017/2018 – это своеобразные коды полотен Джексона Поллока от «№1» до «№31», путешествующие в пространствах адажио П. И. Чайковского и рок-колыбельных группы SiberiaHills.

Дизайнер и основательница бренда IVKA Анастасия Гасси не боится отразить эклектичность вызовов своего времени – беспрерывный, нарастающий поток информации, ежесекундно посылающий сигналы и осязаемую невозможность игнорировать прекрасное, и соединяет в единое целое строгую классическую композицию, романтическую мечтательность на грани утопии и драматизм каждого момента.

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IVKA

IVKA

Коллекция будто вписывает в вечную классику фантастические, абстрактные коды и поразительно прекрасный мир диковинных птиц, инопланетных растений предстаёт перед зрителем наяву.

Анастасия Гасси создает вещи для самодостаточных и смелых женщин на грани высокой моды и современного искусства. Основными чертами бренда IVKA являются минимализм, сложный архитектурный крой и парадоксальные сочетания цветов и фактур. Отсутствие размерного ряда предполагает в обладательнице вещей IVKA вкус к экспериментам и умение носить oversize-вещи сложного кроя. Все модели IVKA производятся в количестве не более пяти экземпляров, что позволяет назвать их по-настоящему эксклюзивными.

Анастасия Гасси родилась в Москве. Окончила Лондонский центральный колледж Сен-Мартин (Central Saint Martins University of the Arts) по специальности «Современное искусство». Начинала творческий путь как художник-экспрессионист, выставлялась во Франции и Арабских Эмиратах. Искусство, музыка, субкультуры всегда были и являются мощными источниками вдохновения для ее творчества.

Тэги: IVKA, Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Анастасия Гасси, Неделя моды "Мерседес-Бенц"