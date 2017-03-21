Женская коллекция обуви Santoni весна-лето 2017

Новая женская коллекция Santoni весна-лето 2017 — выражение свободы. Женщина Santoni уверена в себе, она руководствуется модой для создания собственной истории. В новой коллекции весна-лето 2017 экзотика превращается в гедонизм.

Сочетание мужских и женских элементов, столь характерное для модного обувного дома Santoni, вновь выходит на первый план. Новая коллекция — ода гламурному шику, воспетая в драгоценных и ослепительных материалах. Преобладают марокканские настроения: в женской коллекции гармонично сочетаются цвета и материалы. Тактильные плетения, ткани, и инкрустации позволяют перенестись в солнечный Марракеш.

Модели представлены на любой вкус: замшевые сандалии или комфортные тапочки, босоножки на танкетке расшиты бисером; классические ботинки из питона украшены разноцветным принтом. Каблуки на туфлях и брогах украшены резьбой в изысканном мавританской стиле. Стильные босоножки и лоферы дополняют кисточки, расшитые монистами — монетами, бусинами, цепочками. Перед нами сочетание марокканского стиля и диско эскапизма.

Цветовая палитра варьируется от изумрудного, канареечного, шоколадного до ультрафиолетового и кирпичного. В коллекции использованы роскошные материалы: питон, замша, телячья кожа. В новом сезоне весна-лето 2017 Анджело Флакавенто вновь выступил идейным вдохновителем.

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