Stradivarius представляет лукбук 2017 «Wanderlust»

Stradivarius представляет новый лукбук Wanderlust сезона весна-лето 2017, включающий в себя мужскую и женскую линии.

Британская модель Джордж Алсфорт, который был приглашен для запуска коллекции Stradivarius Man, снова принял участие в новом весенне-летнем лукбуке совместно с Бланкой Падилья. Съемка кампании проходила в пустыне, а фотографами выступили Бэла Адлер и Сальвадор Фрезнеда. В новом лукбуке Wanderlust («страсть к путешествиям») Stradivarius размышляет о путешествии, которое стало возможно на новом этапе развития бренда, и целях, которые стали достижимы.

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Stradivarius 2017

Stradivarius 2017

Согласно последним тенденциям, одежда, вдохновленная миром научной фантастики, является ключевой в мире моды. В женской коллекции присутствуют технологичные и металлизированные ткани, силуэтные корсеты и рукава-буф, а также модели одежды из линии Rebel rocker. Ботильоны и туфли являются ключевыми в коллекции Wanderlust.

Деним, который является сердцем и ДНК бренда Stradivarius, представлен в мужской и женской коллекциях. Ключевой цвет в мужской коллекции – индиго, который комбинируется с мягкими нейтральными оттенками и четкими линиями. Рюкзак является незаменимым аксессуаром этого сезона.

Тэги: Stradivarius, весна-лето 2017, женская мода, молодёжная мода, мужская мода